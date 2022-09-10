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Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/kupyansk-1815822887.html
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 10.09.2022
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:51
2022-09-10T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам главы освобожденных территорий Харьковской области Виталия Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Ранее Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
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в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
09:51 10.09.2022 (обновлено: 15:57 10.09.2022)
 
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы

Администрация Купянска Харьковской области остается в городе, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Эвакуация населения из Харьковской области
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам главы освобожденных территорий Харьковской области Виталия Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

"Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то ее часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации", — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
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