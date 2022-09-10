https://ria.ru/20220910/kupyansk-1815822887.html

Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы

Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 10.09.2022

Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы

Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:51

2022-09-10T09:51

2022-09-10T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам главы освобожденных территорий Харьковской области Виталия Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.Ранее Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/kharkov-1815821813.html

харьковская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область