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Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г - РИА Новости, 10.09.2022
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Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г
Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г - РИА Новости, 10.09.2022
Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г
Почти 54 тысячи кубанских семей получили выплату на первого ребенка с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:50
2022-09-10T21:50
общество
жилье
краснодарский край
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Почти 54 тысячи кубанских семей получили выплату на первого ребенка с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что материальную помощь оказывают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Чтобы оформить поддержку, необходимо воспользоваться Единым порталом госуслуг, обратиться в МФЦ или в управление соцзащиты населения по месту жительства."В 2022 году ежемесячную выплату получили 53 903 семьи. На эти цели направили 3,3 миллиарда бюджетных средств", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, поддержку получают семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. В текущем году среднедушевой доход семьи не должен превышать 29 130 рублей."С 1 июня 2022 году в Краснодарском крае размер прожиточного минимума для детей составляет 12 962 рубля. Выплату на первенца предоставляют сразу со дня рождения, если семья обратилась в течение полугода. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением", - уточнили краевые власти.Деньги выплачивают до трехлетия ребенка. После каждого дня рождения первенца необходимо продлевать выплату, предоставлять документы и заявление, как при первичном обращении, отметили в администрации.
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общество, жилье, краснодарский край, нацпроекты
Общество, Жилье, Краснодарский край, Нацпроекты
21:50 10.09.2022
 
Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г

Около 54 тысяч семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 году

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Почти 54 тысячи кубанских семей получили выплату на первого ребенка с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что материальную помощь оказывают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Чтобы оформить поддержку, необходимо воспользоваться Единым порталом госуслуг, обратиться в МФЦ или в управление соцзащиты населения по месту жительства.
"В 2022 году ежемесячную выплату получили 53 903 семьи. На эти цели направили 3,3 миллиарда бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, поддержку получают семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. В текущем году среднедушевой доход семьи не должен превышать 29 130 рублей.
"С 1 июня 2022 году в Краснодарском крае размер прожиточного минимума для детей составляет 12 962 рубля. Выплату на первенца предоставляют сразу со дня рождения, если семья обратилась в течение полугода. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением", - уточнили краевые власти.
Деньги выплачивают до трехлетия ребенка. После каждого дня рождения первенца необходимо продлевать выплату, предоставлять документы и заявление, как при первичном обращении, отметили в администрации.
Женщина с ребенком на руках - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 19:36Новости Подмосковья
Выплату при рождении ребенка можно получить по упрощенной программе
 
ОбществоЖильеКраснодарский крайНацпроекты
 
 
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