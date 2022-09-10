https://ria.ru/20220910/kuban-1815920721.html

Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г

Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г - РИА Новости, 10.09.2022

Около 54 тыс семей на Кубани получили выплату на первого ребенка в 2022 г

Почти 54 тысячи кубанских семей получили выплату на первого ребенка с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:50

2022-09-10T21:50

2022-09-10T21:50

общество

жилье

краснодарский край

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Почти 54 тысячи кубанских семей получили выплату на первого ребенка с начала текущего года, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что материальную помощь оказывают в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Чтобы оформить поддержку, необходимо воспользоваться Единым порталом госуслуг, обратиться в МФЦ или в управление соцзащиты населения по месту жительства."В 2022 году ежемесячную выплату получили 53 903 семьи. На эти цели направили 3,3 миллиарда бюджетных средств", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, поддержку получают семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. В текущем году среднедушевой доход семьи не должен превышать 29 130 рублей."С 1 июня 2022 году в Краснодарском крае размер прожиточного минимума для детей составляет 12 962 рубля. Выплату на первенца предоставляют сразу со дня рождения, если семья обратилась в течение полугода. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением", - уточнили краевые власти.Деньги выплачивают до трехлетия ребенка. После каждого дня рождения первенца необходимо продлевать выплату, предоставлять документы и заявление, как при первичном обращении, отметили в администрации.

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общество, жилье, краснодарский край, нацпроекты