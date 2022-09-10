https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815831158.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1801 случай COVID, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:24

2022-09-10T11:24

2022-09-10T11:24

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1801 случай COVID, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2125.

https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815830912.html

московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии