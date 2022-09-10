https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815831158.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19
В Московской области за прошедшие сутки выявили 1801 случай COVID, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:24
2022-09-10T11:24
2022-09-10T11:24
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1801 случай COVID, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2125.
https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815830912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 109 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 1801 новых случай COVID-19