https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815829812.html

В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом

Более 53 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, скончались 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:03

2022-09-10T11:03

2022-09-10T11:03

распространение коронавируса

россия

общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, скончались 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 977 человек, на 9,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 47 субъектах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи субъектах.

https://ria.ru/20220907/popova-1814929060.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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