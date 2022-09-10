https://ria.ru/20220910/koronavirus-1815829812.html
В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом
Более 53 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, скончались 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:03
2022-09-10T11:03
2022-09-10T11:03
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 53 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в РФ, скончались 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 3 977 человек, на 9,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 47 субъектах, снижение - в 31, ситуация не изменилась в семи субъектах.
https://ria.ru/20220907/popova-1814929060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 3977 пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили 53 486 новых случаев COVID-19, умерли 97 человек