Рейтинг@Mail.ru
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/korol-1815892189.html
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства - РИА Новости, 10.09.2022
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства
Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:12
2022-09-10T19:28
в мире
великобритания
лондон
лиз трасс
пенни мордонт
елизавета ii
карл iii
умерла королева елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815900557_0:0:2657:1494_1920x0_80_0_0_0a642757af3be6588dc0d22dfde48fdf.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News.Это первая встреча Карла III с членами кабмина нового премьер-министра Лиз Трасс. На видеокадрах телеканала видно, как король и королева-консорт Камилла беседуют с членами кабмина, среди которых также были канцлер казначейства Надим Захави, глава МИД Суэлла Браверман и лидер палаты общин Пении Мордонт.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.В пятницу Карл III уже провел первую в роли монарха аудиенцию, встретившись с Трасс.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220910/monarkh-1815838230.html
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815541152.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815900557_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_eb4c1120a285ec0ba3633c947ee10f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, лиз трасс, пенни мордонт, елизавета ii, карл iii, умерла королева елизавета ii
В мире, Великобритания, Лондон, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Елизавета II, Карл III, Умерла Королева Елизавета II
18:12 10.09.2022 (обновлено: 19:28 10.09.2022)
 
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства

Король Великобритании Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства

© AP Photo / Jonathan Brady/PoolКороль Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News.
Это первая встреча Карла III с членами кабмина нового премьер-министра Лиз Трасс. На видеокадрах телеканала видно, как король и королева-консорт Камилла беседуют с членами кабмина, среди которых также были канцлер казначейства Надим Захави, глава МИД Суэлла Браверман и лидер палаты общин Пении Мордонт.
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. 10 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 12:11
Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.
В пятницу Карл III уже провел первую в роли монарха аудиенцию, встретившись с Трасс.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Владимир Путин
8 сентября, 22:44
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
 
В миреВеликобританияЛондонЛиз ТрассПенни МордонтЕлизавета IIКарл IIIУмерла Королева Елизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала