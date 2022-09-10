https://ria.ru/20220910/korol-1815892189.html

Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства

Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства - РИА Новости, 10.09.2022

Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства

Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:12

2022-09-10T18:12

2022-09-10T19:28

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лондон

лиз трасс

пенни мордонт

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карл iii

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News.Это первая встреча Карла III с членами кабмина нового премьер-министра Лиз Трасс. На видеокадрах телеканала видно, как король и королева-консорт Камилла беседуют с членами кабмина, среди которых также были канцлер казначейства Надим Захави, глава МИД Суэлла Браверман и лидер палаты общин Пении Мордонт.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.В пятницу Карл III уже провел первую в роли монарха аудиенцию, встретившись с Трасс.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220910/monarkh-1815838230.html

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815541152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лондон, лиз трасс, пенни мордонт, елизавета ii, карл iii, умерла королева елизавета ii