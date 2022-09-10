18:12 10.09.2022 (обновлено: 19:28 10.09.2022)
Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства
Король Великобритании Карл III в субботу принял премьера Трасс и членов правительства
© AP Photo / Jonathan Brady/PoolКороль Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в субботу принял в Букингемском дворце премьер-министра Лиз Трасс и членов британского кабмина, сообщил телеканал Sky News.
Это первая встреча Карла III с членами кабмина нового премьер-министра Лиз Трасс. На видеокадрах телеканала видно, как король и королева-консорт Камилла беседуют с членами кабмина, среди которых также были канцлер казначейства Надим Захави, глава МИД Суэлла Браверман и лидер палаты общин Пении Мордонт.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.
В пятницу Карл III уже провел первую в роли монарха аудиенцию, встретившись с Трасс.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.