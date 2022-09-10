https://ria.ru/20220910/korol-1815849943.html

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол - РИА Новости, 10.09.2022

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:32

2022-09-10T13:32

2022-09-10T13:54

владимир путин

великобритания

в мире

карл iii

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

владимир путин, великобритания, в мире, карл iii, россия