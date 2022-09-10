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Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол - РИА Новости, 10.09.2022
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:32
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владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в сообщении.
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владимир путин, великобритания, в мире, карл iii, россия
Владимир Путин, Великобритания, В мире, Карл III, Россия
13:32 10.09.2022 (обновлено: 13:54 10.09.2022)
 
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на престол

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в сообщении.
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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