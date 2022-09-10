https://ria.ru/20220910/korol-1815849943.html
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол - РИА Новости, 10.09.2022
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:32
2022-09-10T13:32
2022-09-10T13:54
владимир путин
великобритания
в мире
карл iii
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол и пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великобритания, в мире, карл iii, россия
Владимир Путин, Великобритания, В мире, Карл III, Россия
13:32 10.09.2022 (обновлено: 13:54 10.09.2022)
Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол
Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на престол