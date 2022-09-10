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В Сирии из-за холеры погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2022
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В Сирии из-за холеры погибли три человека
В Сирии из-за холеры погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2022
В Сирии из-за холеры погибли три человека
Вспышка холеры началась в различных частях Сирии, погибли три человека, следует из заявлений властей. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:49
2022-09-10T20:49
в мире
здоровье - общество
сирия
дамаск (город)
ракка (мухафаза)
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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Вспышка холеры началась в различных частях Сирии, погибли три человека, следует из заявлений властей.Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила в субботу о гибели троих человек, заболевших холерой в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с холерой, передает телеканал Rudaw.На курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.В свою очередь министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан.В рамках проверок были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого был немедленно закрыт, сообщает агентство SANA.Данная вспышка холеры – первая за многие годы.
https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html
https://ria.ru/20220903/kholera-1814233552.html
сирия
дамаск (город)
ракка (мухафаза)
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в мире, здоровье - общество, сирия, дамаск (город), ракка (мухафаза)
В мире, Здоровье - Общество, Сирия, Дамаск (город), Ракка (мухафаза)
20:49 10.09.2022
 
В Сирии из-за холеры погибли три человека

В Сирии из-за холеры погибло три человека, зафиксировано 15 случаев заражения

© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
Перейти в медиабанк
Медицинский работник. Архивное фото
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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Вспышка холеры началась в различных частях Сирии, погибли три человека, следует из заявлений властей.
Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила в субботу о гибели троих человек, заболевших холерой в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с холерой, передает телеканал Rudaw.
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:56
МИД Сирии назвал израильские удары по Алеппо военными преступлениями
На курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.
В свою очередь министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.
Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан.
В рамках проверок были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого был немедленно закрыт, сообщает агентство SANA.
Данная вспышка холеры – первая за многие годы.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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В миреЗдоровье - ОбществоСирияДамаск (город)Ракка (мухафаза)
 
 
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