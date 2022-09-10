https://ria.ru/20220910/kholera-1815913160.html

В Сирии из-за холеры погибли три человека

В Сирии из-за холеры погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2022

В Сирии из-за холеры погибли три человека

Вспышка холеры началась в различных частях Сирии, погибли три человека, следует из заявлений властей. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:49

2022-09-10T20:49

2022-09-10T20:49

в мире

здоровье - общество

сирия

дамаск (город)

ракка (мухафаза)

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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Вспышка холеры началась в различных частях Сирии, погибли три человека, следует из заявлений властей.Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила в субботу о гибели троих человек, заболевших холерой в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с холерой, передает телеканал Rudaw.На курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.В свою очередь министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан.В рамках проверок были обнаружены образцы холеры в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого был немедленно закрыт, сообщает агентство SANA.Данная вспышка холеры – первая за многие годы.

https://ria.ru/20220907/siriya-1815201442.html

https://ria.ru/20220903/kholera-1814233552.html

сирия

дамаск (город)

ракка (мухафаза)

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в мире, здоровье - общество, сирия, дамаск (город), ракка (мухафаза)