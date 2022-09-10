https://ria.ru/20220910/karl-1815894488.html

Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде - РИА Новости, 10.09.2022

Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:26

2022-09-10T18:26

2022-09-10T19:51

в мире

елизавета ii

джастин трюдо

канада

великобритания

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде.Церемония провозглашения проходила в субботу в Ридо-холле - официальной резиденции генерал-губернатора Канады. На ней присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон, а также члены кабинета министров.Торжественную церемонию транслировали канадские телеканалы.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.Канадские СМИ ранее сообщали, что в связи со смертью Елизаветы II в Канаде объявлен траур, который продлится 10 дней. Отмечалось, что в этот период, за исключением дня провозглашения Карла III королем Британии, по всей стране будут приспущены флаги вплоть до заката в день похорон королевы.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.

https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/karl-1815860407.html

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в мире, елизавета ii, джастин трюдо, канада, великобритания