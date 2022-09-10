18:26 10.09.2022 (обновлено: 19:51 10.09.2022)
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде
Короля Карла III официально провозгласили главой Канады в резиденции генерал-губернатора
© AFP 2022 / Dave ChanПремьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III
Премьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде.
Церемония провозглашения проходила в субботу в Ридо-холле - официальной резиденции генерал-губернатора Канады. На ней присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон, а также члены кабинета министров.
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Торжественную церемонию транслировали канадские телеканалы.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.
Канадские СМИ ранее сообщали, что в связи со смертью Елизаветы II в Канаде объявлен траур, который продлится 10 дней. Отмечалось, что в этот период, за исключением дня провозглашения Карла III королем Британии, по всей стране будут приспущены флаги вплоть до заката в день похорон королевы.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.