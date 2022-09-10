Рейтинг@Mail.ru
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/karl-1815894488.html
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде - РИА Новости, 10.09.2022
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде
Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:26
2022-09-10T19:51
в мире
елизавета ii
джастин трюдо
канада
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815903730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f835b46b5dcdea4ce309dc054d40ccae.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде.Церемония провозглашения проходила в субботу в Ридо-холле - официальной резиденции генерал-губернатора Канады. На ней присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон, а также члены кабинета министров.Торжественную церемонию транслировали канадские телеканалы.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.Канадские СМИ ранее сообщали, что в связи со смертью Елизаветы II в Канаде объявлен траур, который продлится 10 дней. Отмечалось, что в этот период, за исключением дня провозглашения Карла III королем Британии, по всей стране будут приспущены флаги вплоть до заката в день похорон королевы.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
https://ria.ru/20220905/bezhentsy-1814672358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/karl-1815860407.html
канада
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815903730_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e395231e4e2964463ed18f671d5377d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, елизавета ii, джастин трюдо, канада, великобритания
В мире, Елизавета II, Джастин Трюдо, Канада, Великобритания
18:26 10.09.2022 (обновлено: 19:51 10.09.2022)
 
Короля Карла III официально провозгласили главой государства в Канаде

Короля Карла III официально провозгласили главой Канады в резиденции генерал-губернатора

© AFP 2022 / Dave ChanПремьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III
Премьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / Dave Chan
Премьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III официально провозгласили новым монархом в Канаде.
Церемония провозглашения проходила в субботу в Ридо-холле - официальной резиденции генерал-губернатора Канады. На ней присутствовали премьер-министр Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон, а также члены кабинета министров.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 20:42
Украинские беженцы переехали в Канаду и сильно об этом пожалели
Торжественную церемонию транслировали канадские телеканалы.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.
Канадские СМИ ранее сообщали, что в связи со смертью Елизаветы II в Канаде объявлен траур, который продлится 10 дней. Отмечалось, что в этот период, за исключением дня провозглашения Карла III королем Британии, по всей стране будут приспущены флаги вплоть до заката в день похорон королевы.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 14:50В мире
Карл III может стать последним королем Великобритании, считает эксперт
 
В миреЕлизавета IIДжастин ТрюдоКанадаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала