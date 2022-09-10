https://ria.ru/20220910/kakhovka-1815920026.html

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС, российские системы ПВО выпустили 14 противоракет по воздушным целям, сообщила администрация района РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:43

2022-09-10T21:43

2022-09-10T22:29

специальная военная операция на украине

каховская гэс

вооруженные силы украины

в мире

новая каховка

владимир путин

украина

донбасс

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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС, российские системы ПВО выпустили 14 противоракет по воздушным целям, сообщила администрация района в Telegram-канале."Работает ПВО. Около 14 пусков ракет комплексов ПВО. Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет. Одним из объектов традиционно была Каховская ГЭС", — говорится в заявлении.Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки военные сбили в Херсонской области пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Украинская армия в течение нескольких месяцев регулярно наносит удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции, используя в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российские ПВО. С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В середине марта российская армия взяла под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации и ввели в оборот рубль. Кроме того, в областях началось вещание российских телеканалов, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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каховская гэс, вооруженные силы украины, в мире, новая каховка, владимир путин, украина, донбасс, херсонская область , россия