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ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
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https://ria.ru/20220910/kakhovka-1815920026.html
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 10.09.2022
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС, российские системы ПВО выпустили 14 противоракет по воздушным целям, сообщила администрация района РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:43
2022-09-10T22:29
специальная военная операция на украине
каховская гэс
вооруженные силы украины
в мире
новая каховка
владимир путин
украина
донбасс
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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС, российские системы ПВО выпустили 14 противоракет по воздушным целям, сообщила администрация района в Telegram-канале."Работает ПВО. Около 14 пусков ракет комплексов ПВО. Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет. Одним из объектов традиционно была Каховская ГЭС", — говорится в заявлении.Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки военные сбили в Херсонской области пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Украинская армия в течение нескольких месяцев регулярно наносит удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции, используя в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российские ПВО. С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В середине марта российская армия взяла под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации и ввели в оборот рубль. Кроме того, в областях началось вещание российских телеканалов, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815863490.html
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новая каховка
украина
донбасс
херсонская область
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каховская гэс, вооруженные силы украины, в мире, новая каховка, владимир путин, украина, донбасс, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Каховская ГЭС, Вооруженные силы Украины, В мире, Новая Каховка, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Херсонская область , Россия
21:43 10.09.2022 (обновлено: 22:29 10.09.2022)
 
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

Администрация Каховского района сообщила об обстреле ГЭС со стороны ВСУ, работает ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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ХЕРСОН, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС, российские системы ПВО выпустили 14 противоракет по воздушным целям, сообщила администрация района в Telegram-канале.

"Работает ПВО. Около 14 пусков ракет комплексов ПВО. Видимых попаданий украинских ракет на территории города нет. Одним из объектов традиционно была Каховская ГЭС", — говорится в заявлении.
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