https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815907173.html
В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках
В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках - РИА Новости, 10.09.2022
В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках
Избирком Удмуртии сообщил о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов без аккредитации ЦИК. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:01
2022-09-10T20:01
2022-09-10T20:01
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политика
цик рф
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Избирком Удмуртии сообщил о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов без аккредитации ЦИК.В республике идет трехдневное голосование на выборах главы Удмуртии и депутатов местного парламента."Мы видим признаки провокационных нарушений, когда некоторые лица предъявляют в комиссии удостоверения неустановленного образца, требуют от комиссий допустить присутствие на участках, несмотря на отсутствие официальной аккредитации", - говорится в сообщении ЦИК региона."В течение первых двух дней голосования мы видим массовые жалобы от представителей одной из политических партий, которые обвиняют участковые избирательные комиссии в якобы недопуске журналистов на участки", - добавили там.В избиркоме разъясняют, что в соответствии с порядком аккредитации представителей средств массовой информации право находиться в помещениях для голосования, производить фото- и видеосъемку на участках, присутствовать при подсчете голосов имеют только те представители СМИ, которые аккредитованы в ЦИК РФ или ЦИК Удмуртии. Представители СМИ, не подавшие уведомление на аккредитацию в установленный срок, данными правами не обладают и могут быть удалены с избирательных участков, отмечают в избиркоме."Все аккредитованные журналисты своевременно подали документы в ЦИК Удмуртии, получили аккредитационные удостоверения установленного образца", - отметили в ЦИК.
https://ria.ru/20220910/narushenie-1815902835.html
https://ria.ru/20220910/vybory-1815838892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, цик рф, удмуртская республика (удмуртия)
Россия, Политика, ЦИК РФ, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках
В Удмуртии сообщили о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов
УФА, 10 сен - РИА Новости. Избирком Удмуртии сообщил о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов без аккредитации ЦИК.
В республике идет трехдневное голосование на выборах главы Удмуртии и депутатов местного парламента.
"Мы видим признаки провокационных нарушений, когда некоторые лица предъявляют в комиссии удостоверения неустановленного образца, требуют от комиссий допустить присутствие на участках, несмотря на отсутствие официальной аккредитации", - говорится в сообщении ЦИК региона.
"В течение первых двух дней голосования мы видим массовые жалобы от представителей одной из политических партий, которые обвиняют участковые избирательные комиссии в якобы недопуске журналистов на участки", - добавили там.
В избиркоме разъясняют, что в соответствии с порядком аккредитации представителей средств массовой информации право находиться в помещениях для голосования, производить фото- и видеосъемку на участках, присутствовать при подсчете голосов имеют только те представители СМИ, которые аккредитованы в ЦИК РФ
или ЦИК Удмуртии. Представители СМИ, не подавшие уведомление на аккредитацию в установленный срок, данными правами не обладают и могут быть удалены с избирательных участков, отмечают в избиркоме.
"Все аккредитованные журналисты своевременно подали документы в ЦИК Удмуртии, получили аккредитационные удостоверения установленного образца", - отметили в ЦИК.