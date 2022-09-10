https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815907173.html

В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках

В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках - РИА Новости, 10.09.2022

В Удмуртии сообщили о попытках провокаций на избирательных участках

Избирком Удмуртии сообщил о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов без аккредитации ЦИК. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:01

2022-09-10T20:01

2022-09-10T20:01

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политика

цик рф

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Избирком Удмуртии сообщил о попытках пройти на избирательные участки под видом журналистов без аккредитации ЦИК.В республике идет трехдневное голосование на выборах главы Удмуртии и депутатов местного парламента."Мы видим признаки провокационных нарушений, когда некоторые лица предъявляют в комиссии удостоверения неустановленного образца, требуют от комиссий допустить присутствие на участках, несмотря на отсутствие официальной аккредитации", - говорится в сообщении ЦИК региона."В течение первых двух дней голосования мы видим массовые жалобы от представителей одной из политических партий, которые обвиняют участковые избирательные комиссии в якобы недопуске журналистов на участки", - добавили там.В избиркоме разъясняют, что в соответствии с порядком аккредитации представителей средств массовой информации право находиться в помещениях для голосования, производить фото- и видеосъемку на участках, присутствовать при подсчете голосов имеют только те представители СМИ, которые аккредитованы в ЦИК РФ или ЦИК Удмуртии. Представители СМИ, не подавшие уведомление на аккредитацию в установленный срок, данными правами не обладают и могут быть удалены с избирательных участков, отмечают в избиркоме."Все аккредитованные журналисты своевременно подали документы в ЦИК Удмуртии, получили аккредитационные удостоверения установленного образца", - отметили в ЦИК.

https://ria.ru/20220910/narushenie-1815902835.html

https://ria.ru/20220910/vybory-1815838892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, цик рф, удмуртская республика (удмуртия)