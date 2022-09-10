Рейтинг@Mail.ru
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815833076.html
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу - РИА Новости, 10.09.2022
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу
Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:36
2022-09-10T11:53
москва
политика
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815622231_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_0d54dcd2fa22dea2f86be5f4a8e7312e.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев."Мы уже не считаем количество атак, не требуем такой информации от нашей технический группы, потому что смысла считать их нет… На систему они не влияют, система работает стабильно, без замедлений", - сказал Ковалев.Ранее, в первый день голосования в Москве, было отражено более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815646900.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815622231_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_3cf22c45ccd037a0d81bb46ecfc364b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, политика, единый день голосования — 2022
Москва, Политика, Единый день голосования — 2022
11:36 10.09.2022 (обновлено: 11:53 10.09.2022)
 
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу

В штабе по наблюдению за выборами сообщили, что атаки на систему ДЭГ не влияют на работу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.
"Мы уже не считаем количество атак, не требуем такой информации от нашей технический группы, потому что смысла считать их нет… На систему они не влияют, система работает стабильно, без замедлений", - сказал Ковалев.
Ранее, в первый день голосования в Москве, было отражено более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 14:44
Выборы в России
 
МоскваПолитикаЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала