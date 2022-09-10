https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815833076.html
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу - РИА Новости, 10.09.2022
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу
Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:36
2022-09-10T11:36
2022-09-10T11:53
москва
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев."Мы уже не считаем количество атак, не требуем такой информации от нашей технический группы, потому что смысла считать их нет… На систему они не влияют, система работает стабильно, без замедлений", - сказал Ковалев.Ранее, в первый день голосования в Москве, было отражено более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, единый день голосования — 2022
Москва, Политика, Единый день голосования — 2022
11:36 10.09.2022 (обновлено: 11:53 10.09.2022)
Атаки на систему ДЭГ во время выборов в Москве не влияют на ее работу
В штабе по наблюдению за выборами сообщили, что атаки на систему ДЭГ не влияют на работу
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время муниципальных выборов в Москве не влияют на ее работу, все работает стабильно, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.
"Мы уже не считаем количество атак, не требуем такой информации от нашей технический группы, потому что смысла считать их нет… На систему они не влияют, система работает стабильно, без замедлений", - сказал Ковалев.
Ранее, в первый день голосования в Москве, было отражено более 5 тысяч хакерских атак на систему онлайн-голосования.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
9 сентября, 14:44Выборы в России