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Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 10.09.2022
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Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн
Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 10.09.2022
Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн
Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:07
2022-09-10T11:07
политика
михаил мишустин
москва
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.В прошлом году на выборах депутатов Госдумы глава правительства также выбрал онлайн-способ голосования и отдал свой голос, не покидая рабочего кабинета в здании правительства.
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политика, михаил мишустин, москва, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Михаил Мишустин, Москва, Россия, Единый день голосования — 2022
11:07 10.09.2022
 
Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн

Мишустин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.
В прошлом году на выборах депутатов Госдумы глава правительства также выбрал онлайн-способ голосования и отдал свой голос, не покидая рабочего кабинета в здании правительства.
Голос учтен – Путин проголосовал дистанционно
Вчера, 10:04
Путин проголосовал на выборах в Москве
 
ПолитикаМихаил МишустинМоскваРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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