https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815830515.html

Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн

Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн - РИА Новости, 10.09.2022

Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:07

2022-09-10T11:07

2022-09-10T11:07

политика

михаил мишустин

москва

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования, сообщается в Telegram-канале кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.В прошлом году на выборах депутатов Госдумы глава правительства также выбрал онлайн-способ голосования и отдал свой голос, не покидая рабочего кабинета в здании правительства.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815823999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, михаил мишустин, москва, россия, единый день голосования — 2022