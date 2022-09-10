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Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/gaubitsa-1815864882.html
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США - РИА Новости, 10.09.2022
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:16
2022-09-10T15:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Добавляется, что в районе Новоселовки Первой "уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США".
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сша
донецкая народная республика
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
15:16 10.09.2022 (обновлено: 15:29 10.09.2022)
 
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США

Российские силы уничтожили под Новоселовкой Первой в ДНР гаубицу М777 производства США

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Добавляется, что в районе Новоселовки Первой "уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США".
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссия
 
 
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