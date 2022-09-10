https://ria.ru/20220910/gaubitsa-1815864882.html

Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США

Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США - РИА Новости, 10.09.2022

Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:16

2022-09-10T15:16

2022-09-10T15:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сша

донецкая народная республика

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Добавляется, что в районе Новоселовки Первой "уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США".

https://ria.ru/20220910/ukraina-1815865044.html

сша

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, безопасность, россия