https://ria.ru/20220910/gaubitsa-1815864882.html
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США - РИА Новости, 10.09.2022
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:16
2022-09-10T15:16
2022-09-10T15:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной украинской артиллерии, а также уничтожена гаубица М777 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Добавляется, что в районе Новоселовки Первой "уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США".
https://ria.ru/20220910/ukraina-1815865044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
15:16 10.09.2022 (обновлено: 15:29 10.09.2022)
Российские силы уничтожили в ДНР гаубицу М777 производства США
Российские силы уничтожили под Новоселовкой Первой в ДНР гаубицу М777 производства США