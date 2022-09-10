https://ria.ru/20220910/fotovystavka-1816230727.html

Фотовыставка о работе мосгорслужб открылась в День города на ВДНХ

Фотовыставка о работе мосгорслужб открылась в День города на ВДНХ - РИА Новости, 12.09.2022

Фотовыставка о работе мосгорслужб открылась в День города на ВДНХ

Фотовыставка о работе столичных городских служб открылась на ВДНХ в день рождения столицы, гости увидят, как городские службы круглый год заботятся о Москве и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-10T14:49

2022-09-10T14:49

2022-09-12T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

день города москвы

москва

общество

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фотовыставка о работе столичных городских служб открылась на ВДНХ в день рождения столицы, гости увидят, как городские службы круглый год заботятся о Москве и ее жителях, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С каждый годом Москва становится еще красивее, уютнее и удобнее для жизни. В городе успешно реализуются крупные проекты модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры, развития комфортной городской среды, пристальное внимание уделяется вопросам экологии. На фотокадрах выставки "Годы ей к лицу!" – зарисовки из трудовых будней наших специалистов, объекты жилищно-коммунального хозяйства, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы", - говорится в сообщении.Уточняется, что стенды выставки расположены у входа в Музей городского хозяйства Москвы.День Города в Москве в этом году отмечается 10 и 11 сентября.

https://realty.ria.ru/20220908/moskva-1815203060.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

день города москвы, москва, общество, городское хозяйство москвы, telegram (приложение)