https://ria.ru/20220910/donetsk-1815846238.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут

Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:01

2022-09-10T13:01

2022-09-10T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (время совпадает с мск - ред.)- населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.50 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 11.30 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.10 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новотроицкое в ДНР.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815842082.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина