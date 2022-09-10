https://ria.ru/20220910/donetsk-1815846238.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут
Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:01
2022-09-10T13:01
2022-09-10T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (время совпадает с мск - ред.)- населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 10.50 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 11.30 - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.10 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по населенному пункту Новотроицкое в ДНР.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815842082.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за 40 минут
Представительство ДНР: ВСУ за 40 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов