https://ria.ru/20220910/donbass-1815875943.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов за 20 минут, сообщило представительство... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:34

2022-09-10T16:34

2022-09-10T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

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донбасс

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.29 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.58 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также в 15.20 был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, донбасс