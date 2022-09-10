Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов за 20 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.29 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.58 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также в 15.20 был зафиксирован обстрел Горловки, в ходе которого по городу выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.