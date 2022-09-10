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Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815868285.html
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 10.09.2022
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:36
2022-09-10T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
докучаевск
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."Сегодня в 10.30 в результате обстрела вооруженных формирований Украины поселке городского типа Новотроицкое многочисленные осколочные ранения получила контролёр энергонадзора РОСЭ города Докучаевска дирекции по энергосбыту ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, докучаевск, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Докучаевск, Вооруженные силы Украины, Донбасс
15:36 10.09.2022
 
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР

Минэнерго ДНР: сотрудница энергонадзора получила ранения при обстреле ВСУ Новотроицкого

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
"Сегодня в 10.30 в результате обстрела вооруженных формирований Украины поселке городского типа Новотроицкое многочисленные осколочные ранения получила контролёр энергонадзора РОСЭ города Докучаевска дирекции по энергосбыту ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДокучаевскВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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