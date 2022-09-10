https://ria.ru/20220910/donbass-1815868285.html

Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР

Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 10.09.2022

Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР

Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:36

2022-09-10T15:36

2022-09-10T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

докучаевск

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."Сегодня в 10.30 в результате обстрела вооруженных формирований Украины поселке городского типа Новотроицкое многочисленные осколочные ранения получила контролёр энергонадзора РОСЭ города Докучаевска дирекции по энергосбыту ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

донецкая народная республика

украина

докучаевск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, докучаевск, вооруженные силы украины, донбасс