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Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР - РИА Новости, 10.09.2022
Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:36
2022-09-10T15:36
2022-09-10T15:36
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докучаевск
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудница энергонадзора получила ранения в поселке Новотроицкое в ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."Сегодня в 10.30 в результате обстрела вооруженных формирований Украины поселке городского типа Новотроицкое многочисленные осколочные ранения получила контролёр энергонадзора РОСЭ города Докучаевска дирекции по энергосбыту ГУП ДНР "Региональная энергопоставляющая компания", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сотрудница энергонадзора пострадала при обстреле ВСУ Новотроицкого в ДНР
Минэнерго ДНР: сотрудница энергонадзора получила ранения при обстреле ВСУ Новотроицкого