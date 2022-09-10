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Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815853919.html
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех - РИА Новости, 10.09.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех
Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:57
2022-09-10T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до четыре человек и еще три мирных жителя погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о трех погибших и одном раненном при обстреле киевской стороной рынка у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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Кадры с места обстрела рынка возле железнодорожного вокзала Донецка
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горели торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
13:57 10.09.2022 (обновлено: 13:59 10.09.2022)
 
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех

Штаб обороны: число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до четырех

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до четыре человек и еще три мирных жителя погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщал о трех погибших и одном раненном при обстреле киевской стороной рынка у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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