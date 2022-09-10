https://ria.ru/20220910/donbass-1815853919.html
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех - РИА Новости, 10.09.2022
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех
Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:57
2022-09-10T13:57
2022-09-10T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815854080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae9594805868374681da3fbfe36b3ee7.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Число мирных граждан, получивших ранения при обстреле Киевского района Донецка украинскими военными, возросло до четырех, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до четыре человек и еще три мирных жителя погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о трех погибших и одном раненном при обстреле киевской стороной рынка у железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815854080_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ebd386c061c0babd41f0092f324d34aa.jpg
Кадры с места обстрела рынка возле железнодорожного вокзала Донецка
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горели торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2022-09-10T13:57
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
13:57 10.09.2022 (обновлено: 13:59 10.09.2022)
Число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка выросло до четырех
Штаб обороны: число раненных при обстреле ВСУ Киевского района Донецка возросло до четырех