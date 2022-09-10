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Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815843351.html
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.09.2022
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:41
2022-09-10T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР."По предварительным данным, в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и еще один мирный житель получил ранение", — отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала в Киевском районе города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815820046.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс
12:41 10.09.2022 (обновлено: 14:02 10.09.2022)
 
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек

Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле рынка у вокзала в Донецке возросло до трех

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР.
"По предварительным данным, в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и еще один мирный житель получил ранение", — отмечается в Telegram-канале штаба.
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Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала в Киевском районе города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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