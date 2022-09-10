https://ria.ru/20220910/donbass-1815843351.html

Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек

Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.09.2022

Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:41

2022-09-10T12:41

2022-09-10T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР."По предварительным данным, в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и еще один мирный житель получил ранение", — отмечается в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала в Киевском районе города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815820046.html

https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс