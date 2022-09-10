12:41 10.09.2022 (обновлено: 14:02 10.09.2022)
Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до трех человек
Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле рынка у вокзала в Донецке возросло до трех
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео очевидца
ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен, сообщили в штабе обороны ДНР.
"По предварительным данным, в результате обстрела вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погибли три человека и еще один мирный житель получил ранение", — отмечается в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала в Киевском районе города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Украины после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.