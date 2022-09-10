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Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815837421.html
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:06
2022-09-10T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации украинские фашисты обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала. По предварительным данным, погиб один мирный житель, один человек ранен. В результате обстрелов загорелись торговые ряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и одном раненом мирном жителе в Петровском районе Донецка.
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донецк (днр)
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Кадры с места обстрела рынка возле железнодорожного вокзала Донецка
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горели торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
12:06 10.09.2022 (обновлено: 14:00 10.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ рынка у вокзала в Донецке один человек погиб и один ранен

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации украинские фашисты обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала. По предварительным данным, погиб один мирный житель, один человек ранен. В результате обстрелов загорелись торговые ряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и одном раненом мирном жителе в Петровском районе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
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