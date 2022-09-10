https://ria.ru/20220910/donbass-1815837421.html

Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб

Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб

Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:06

2022-09-10T12:06

2022-09-10T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации украинские фашисты обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала. По предварительным данным, погиб один мирный житель, один человек ранен. В результате обстрелов загорелись торговые ряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и одном раненом мирном жителе в Петровском районе Донецка.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

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Кадры с места обстрела рынка возле железнодорожного вокзала Донецка Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горели торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 2022-09-10T12:06 true PT0M20S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика