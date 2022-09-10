https://ria.ru/20220910/donbass-1815837421.html
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:06
2022-09-10T12:06
2022-09-10T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горят торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации украинские фашисты обстреляли рынок в районе железнодорожного вокзала. По предварительным данным, погиб один мирный житель, один человек ранен. В результате обстрелов загорелись торговые ряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ранее штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и одном раненом мирном жителе в Петровском районе Донецка.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места обстрела рынка возле железнодорожного вокзала Донецка
Один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка возле железнодорожного вокзала Донецка, горели торговые ряды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2022-09-10T12:06
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
12:06 10.09.2022 (обновлено: 14:00 10.09.2022)
Украинские войска обстреляли рынок у вокзала в Донецке, один человек погиб
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ рынка у вокзала в Донецке один человек погиб и один ранен