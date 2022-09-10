https://ria.ru/20220910/donbass-1815830644.html
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.09.2022
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:11
2022-09-10T11:11
2022-09-10T11:12
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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донбасс
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе площади Победы погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Петровского района Донецка в 10:00, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html
донецк (днр)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:11 10.09.2022 (обновлено: 11:12 10.09.2022)
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка