https://ria.ru/20220910/donbass-1815830644.html

В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.09.2022

В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:11

2022-09-10T11:11

2022-09-10T11:12

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в районе площади Победы погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Петровского района Донецка в 10:00, в ходе которого по городу выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

донецк (днр)

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донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс