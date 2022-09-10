https://ria.ru/20220910/donbass-1815828037.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов - РИА Новости, 10.09.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 200 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, девять мирных жителей погибли, сообщило... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:44

2022-09-10T10:44

2022-09-10T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 200 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, девять мирных жителей погибли, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 193 единицы боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 14 населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, в результате обстрелов девять мирных жителей погибли и 26 получили ранения.

https://ria.ru/20220910/donbass-1815824249.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины