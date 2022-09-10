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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов - РИА Новости, 10.09.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 200 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, девять мирных жителей погибли, сообщило... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T10:44
2022-09-10T10:44
2022-09-10T10:44
специальная военная операция на украине
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украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 200 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики, девять мирных жителей погибли, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 193 единицы боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам 14 населённых пунктов республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, в результате обстрелов девять мирных жителей погибли и 26 получили ранения.
https://ria.ru/20220910/donbass-1815824249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 200 боеприпасов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 193 боеприпаса за сутки