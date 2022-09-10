https://ria.ru/20220910/donbass-1815820046.html

Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины

Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022

Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины

Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:20

2022-09-10T09:20

2022-09-10T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.В пятницу мэр Горловки сообщил о смерти одного и ранении восьми мирных жителей при обстреле города со стороны украинских войск."К сожалению, мирный горловчанин... получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела пгт Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько