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Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:20
2022-09-10T09:20
2022-09-10T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.В пятницу мэр Горловки сообщил о смерти одного и ранении восьми мирных жителей при обстреле города со стороны украинских войск."К сожалению, мирный горловчанин... получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела пгт Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Иван Приходько
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Мэр Горловки Приходько сообщил о смерти раненного при обстреле ВСУ жителя Пантелеймоновки