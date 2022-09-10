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Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815820046.html
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины
Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T09:20
2022-09-10T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
иван приходько
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.В пятницу мэр Горловки сообщил о смерти одного и ранении восьми мирных жителей при обстреле города со стороны украинских войск."К сожалению, мирный горловчанин... получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела пгт Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Иван Приходько
09:20 10.09.2022
 
Умер житель Пантелеймоновки, раненный при обстреле со стороны Украины

Мэр Горловки Приходько сообщил о смерти раненного при обстреле ВСУ жителя Пантелеймоновки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
В пятницу мэр Горловки сообщил о смерти одного и ранении восьми мирных жителей при обстреле города со стороны украинских войск.
"К сожалению, мирный горловчанин... получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела пгт Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Задержанный наводчик о запланированных ударах ВСУ по жилым домам в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:43Специальная военная операция на Украине
Наводчик ВСУ рассказал об ударах Киева по жилым домам в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Иван Приходько
 
 
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