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В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/donbass-1815815959.html
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T08:28
2022-09-10T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 9 сентября до 08.00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
08:28 10.09.2022
 
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

Штаб обороны ДНР сообщил о восьми погибших и 27 пострадавших при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке 9 сентября 2022
Автомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке 9 сентября 2022
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке 9 сентября 2022. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 9 сентября до 08.00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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