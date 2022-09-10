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В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T08:28
2022-09-10T08:28
2022-09-10T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 9 сентября до 08.00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины
Штаб обороны ДНР сообщил о восьми погибших и 27 пострадавших при обстрелах ВСУ за сутки