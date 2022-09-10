https://ria.ru/20220910/donbass-1815815959.html

В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 10.09.2022

В ДНР восемь человек погибли за сутки из-за обстрелов со стороны Украины

Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:28

2022-09-10T08:28

2022-09-10T08:28

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, 27 пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 9 сентября до 08.00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины