https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815914811.html
ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь
ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь - РИА Новости, 10.09.2022
ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь
Военно-гражданская администрация Харьковской области выплатит беженцам единоразовую помощь в размере десяти тысяч рублей, заявил глава ВГА Виталий Ганчев. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:59
2022-09-10T20:59
2022-09-10T23:04
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области выплатит беженцам единоразовую помощь в размере десяти тысяч рублей, заявил глава ВГА Виталий Ганчев."Принято решение о выплате всем гражданам единоразовой помощи по десять тысяч рублей. Люди обращаются, что будет с их заработной платой. Военно-гражданской администрацией принято решение о выплате задолженности по всей заработной плате с мая", — уточнил он.В субботу Ганчев заявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Как отметил глава ВГА, в пунктах временного размещения и на КПП работают сотрудники администрации, готовые оказать помощь беженцам.Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220910/pomosch-1815897382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, изюм (город), владимир путин, украина
В мире, Харьковская область, Изюм (город), Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина
20:59 10.09.2022 (обновлено: 23:04 10.09.2022)
ВГА Харьковской области выплатит беженцам разовую помощь
ВГА Харьковской области выплатит беженцам единоразовую помощь в десять тысяч рублей
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Военно-гражданская администрация Харьковской области выплатит беженцам единоразовую помощь в размере десяти тысяч рублей, заявил глава ВГА Виталий Ганчев.
"Принято решение о выплате всем гражданам единоразовой помощи по десять тысяч рублей. Люди обращаются, что будет с их заработной платой. Военно-гражданской администрацией принято решение о выплате задолженности по всей заработной плате с мая", — уточнил он.
В субботу Ганчев заявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Как отметил глава ВГА, в пунктах временного размещения и на КПП работают сотрудники администрации, готовые оказать помощь беженцам.
Ранее сообщалось, что у российской границы выстроилась многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области. Люди покидают дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.
С 24 февраля проходит спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.