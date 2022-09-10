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Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Белгородская область развернула пункты питания и обогрева для беженцев из Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:18
2022-09-10T18:18
2022-09-10T18:18
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
вячеслав гладков
белгородская область
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россия
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Белгородская область развернула пункты питания и обогрева для беженцев из Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области выстроилась у границы РФ. Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований."По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков" - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что власти постараются обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Губернатор планирует выехать на место лично, а также осмотреть пункт пропуска в Шебекино."Отдельное спасибо нашим волонтёрам, которые оказывают огромную поддержку. Они большие молодцы! Горжусь ими" - добавил Гладков.В пункте временного размещения Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.
https://ria.ru/20220910/izyum-1815864466.html
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Россия
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Губернатор Белгородской области Гладков: для беженцев из Украины развернуты пункты питания