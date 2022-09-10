Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815893048.html
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины - РИА Новости, 10.09.2022
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Белгородская область развернула пункты питания и обогрева для беженцев из Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:18
2022-09-10T18:18
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
вячеслав гладков
белгородская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_0:60:3088:1797_1920x0_80_0_0_8f4278883e5300c2e555ca984168298f.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Белгородская область развернула пункты питания и обогрева для беженцев из Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области выстроилась у границы РФ. Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований."По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков" - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что власти постараются обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Губернатор планирует выехать на место лично, а также осмотреть пункт пропуска в Шебекино."Отдельное спасибо нашим волонтёрам, которые оказывают огромную поддержку. Они большие молодцы! Горжусь ими" - добавил Гладков.В пункте временного размещения Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.
https://ria.ru/20220910/izyum-1815864466.html
https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815795702.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259135_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_a9c2c56a3c3065ce5a92a34e1c260b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Россия
18:18 10.09.2022
 
Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины

Губернатор Белгородской области Гладков: для беженцев из Украины развернуты пункты питания

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБеженцы в столовой пункта временного размещения
Беженцы в столовой пункта временного размещения - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Беженцы в столовой пункта временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Белгородская область развернула пункты питания и обогрева для беженцев из Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области выстроилась у границы РФ. Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.
Скульптурная композиция в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
Изюм получил большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ
"По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что власти постараются обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Губернатор планирует выехать на место лично, а также осмотреть пункт пропуска в Шебекино.
"Отдельное спасибо нашим волонтёрам, которые оказывают огромную поддержку. Они большие молодцы! Горжусь ими" - добавил Гладков.
В пункте временного размещения Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.
Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 22:35Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 9 сентября: эвакуация в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала