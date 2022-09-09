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СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 09.09.2022
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СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины
СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 09.09.2022
СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:07
2022-09-09T23:07
экономика
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов (10 сентября – ред.), перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Отмечается, что судно EAUBONNE отправится из Одессы в Испанию с 32 794 тоннами кукурузы, 13 853 тоннами пшеницы и 10 853 тоннами ячменя. Корабль КАН 2 повезет из Одессы в Ливию 11 000 тонн кукурузы и 2 981 тонну ячменя. Судно MAGNOLIA отправится из Черноморска в Турцию и доставит 6600 тонн подсолнечного масла. Корабль BRIZA пойдет из Черноморска в Грецию с 6500 тонн кукурузы. Корабль PRINCESS AMNAH повезет из Черноморска в Италию 6000 тонн пшеницы. Корабль LADY SHAM пойдет из Одессы в Италию с 5600 тонн семян подсолнечника.Кроме того ожидается планировавшееся на сегодня, но отложенное на завтра отплытие еще двух судов: A-LINE из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы и LUCKY из Южного в Грецию с 6000 тонн кукурузы и 4400 тоннами ячменя."По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну", - говорится в тексте. Всего на данный момент разрешено 237 рейсов (129 в направлении украинских портов и 108 из украинских портов), отмечает СКЦ.
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экономика, черноморск, одесса, греция, италия, ливия, турция, испания, украина
Экономика, Черноморск, Одесса, Греция, Италия, Ливия, Турция, Испания, Украина
23:07 09.09.2022
 
СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов (10 сентября – ред.), перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что судно EAUBONNE отправится из Одессы в Испанию с 32 794 тоннами кукурузы, 13 853 тоннами пшеницы и 10 853 тоннами ячменя. Корабль КАН 2 повезет из Одессы в Ливию 11 000 тонн кукурузы и 2 981 тонну ячменя. Судно MAGNOLIA отправится из Черноморска в Турцию и доставит 6600 тонн подсолнечного масла. Корабль BRIZA пойдет из Черноморска в Грецию с 6500 тонн кукурузы. Корабль PRINCESS AMNAH повезет из Черноморска в Италию 6000 тонн пшеницы. Корабль LADY SHAM пойдет из Одессы в Италию с 5600 тонн семян подсолнечника.
Кроме того ожидается планировавшееся на сегодня, но отложенное на завтра отплытие еще двух судов: A-LINE из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы и LUCKY из Южного в Грецию с 6000 тонн кукурузы и 4400 тоннами ячменя.
"По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну", - говорится в тексте. Всего на данный момент разрешено 237 рейсов (129 в направлении украинских портов и 108 из украинских портов), отмечает СКЦ.
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ЭкономикаЧерноморскОдессаГрецияИталияЛивияТурцияИспанияУкраина
 
 
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