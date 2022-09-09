https://ria.ru/20220909/zerno-1815798585.html

СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 09.09.2022

СКЦ разрешил выход восьми судам с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:07

2022-09-09T23:07

2022-09-09T23:07

экономика

черноморск

одесса

греция

италия

ливия

турция

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg

ООН, 9 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов (10 сентября – ред.), перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.Отмечается, что судно EAUBONNE отправится из Одессы в Испанию с 32 794 тоннами кукурузы, 13 853 тоннами пшеницы и 10 853 тоннами ячменя. Корабль КАН 2 повезет из Одессы в Ливию 11 000 тонн кукурузы и 2 981 тонну ячменя. Судно MAGNOLIA отправится из Черноморска в Турцию и доставит 6600 тонн подсолнечного масла. Корабль BRIZA пойдет из Черноморска в Грецию с 6500 тонн кукурузы. Корабль PRINCESS AMNAH повезет из Черноморска в Италию 6000 тонн пшеницы. Корабль LADY SHAM пойдет из Одессы в Италию с 5600 тонн семян подсолнечника.Кроме того ожидается планировавшееся на сегодня, но отложенное на завтра отплытие еще двух судов: A-LINE из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы и LUCKY из Южного в Грецию с 6000 тонн кукурузы и 4400 тоннами ячменя."По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну", - говорится в тексте. Всего на данный момент разрешено 237 рейсов (129 в направлении украинских портов и 108 из украинских портов), отмечает СКЦ.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815700991.html

https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

черноморск

одесса

греция

италия

ливия

турция

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, черноморск, одесса, греция, италия, ливия, турция, испания, украина