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Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский - РИА Новости, 09.09.2022
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Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский
Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский - РИА Новости, 09.09.2022
Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский
Совбез ООН в последнее время не обсуждал вывоз российского и украинского зерна по продуктовой сделке, однако Россия продолжит поднимать эту тему, заявил первый... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:37
2022-09-09T20:37
россия
азия
африка
оон
совет безопасности оон
евросоюз
дмитрий полянский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совбез ООН в последнее время не обсуждал вывоз российского и украинского зерна по продуктовой сделке, однако Россия продолжит поднимать эту тему, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена."Совет безопасности эту тему (вывоза зерна) в последнее время не обсуждал. Что касается руководства ООН, генерального секретаря, регулярно эта тема присутствует на брифингах и в интервью, но, конечно, ООН оценивает это все несколько иначе. Они себя сами не критикуют, пытаются эти неудобные факты обойти стороной", - сказал он в эфире "России 1".Полянский пояснил, что тема не закрыта и предстоит серьезный разговор по этим сюжетам в ближайшее время."Пока ООНовцы утверждают, что все идет по плану, и сделка работает. Им сложно самим себя критиковать", - подчеркнул Полянский.Путин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений. При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку.Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ria.ru/20220909/zerno-1815700991.html
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россия, азия, африка, оон, совет безопасности оон, евросоюз, дмитрий полянский
Россия, Азия, Африка, ООН, Совет Безопасности ООН, Евросоюз, Дмитрий Полянский
20:37 09.09.2022
 
Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский

Полянский: Россия продолжит поднимать тему вывоза зерна по продуктовой сделке в ООН

© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совбез ООН в последнее время не обсуждал вывоз российского и украинского зерна по продуктовой сделке, однако Россия продолжит поднимать эту тему, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена.
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Поставки зерна с Украины подвергают сомнению, рассказал Путин
"Совет безопасности эту тему (вывоза зерна) в последнее время не обсуждал. Что касается руководства ООН, генерального секретаря, регулярно эта тема присутствует на брифингах и в интервью, но, конечно, ООН оценивает это все несколько иначе. Они себя сами не критикуют, пытаются эти неудобные факты обойти стороной", - сказал он в эфире "России 1".
Полянский пояснил, что тема не закрыта и предстоит серьезный разговор по этим сюжетам в ближайшее время.
"Пока ООНовцы утверждают, что все идет по плану, и сделка работает. Им сложно самим себя критиковать", - подчеркнул Полянский.
Путин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений. При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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РоссияАзияАфрикаООНСовет Безопасности ООНЕвросоюзДмитрий Полянский
 
 
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