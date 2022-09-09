Россия продолжит поднимать в ООН тему вывоза зерна, заявил Полянский
Полянский: Россия продолжит поднимать тему вывоза зерна по продуктовой сделке в ООН
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совбез ООН в последнее время не обсуждал вывоз российского и украинского зерна по продуктовой сделке, однако Россия продолжит поднимать эту тему, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена.
"Совет безопасности эту тему (вывоза зерна) в последнее время не обсуждал. Что касается руководства ООН, генерального секретаря, регулярно эта тема присутствует на брифингах и в интервью, но, конечно, ООН оценивает это все несколько иначе. Они себя сами не критикуют, пытаются эти неудобные факты обойти стороной", - сказал он в эфире "России 1".
Полянский пояснил, что тема не закрыта и предстоит серьезный разговор по этим сюжетам в ближайшее время.
"Пока ООНовцы утверждают, что все идет по плану, и сделка работает. Им сложно самим себя критиковать", - подчеркнул Полянский.
Путин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений. При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.