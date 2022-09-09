https://ria.ru/20220909/zerno-1815700991.html
Поставки зерна с Украины подвергают сомнению, рассказал Путин
Поставки зерна с Украины подвергают сомнению, рассказал Путин - РИА Новости, 09.09.2022
Поставки зерна с Украины подвергают сомнению, рассказал Путин
Некоторые зарубежные партнеры подвергают сомнению договоренности по продовольственной сделке, касающейся вывоза зерна из Украины, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:30
2022-09-09T16:30
2022-09-09T16:30
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Некоторые зарубежные партнеры подвергают сомнению договоренности по продовольственной сделке, касающейся вывоза зерна из Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза в пятницу.Во время совещания Путин напомнил, что на пленарной сессии ВЭФ сообщил о том, что почти все зерно из украинских портов было направлено не в нуждающиеся страны, а в страны ЕС."Как мы помним это (вывоз зерна – ред.) делается при посредничестве Турецкой Республики, при посредничестве ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины, и прежде всего в интересах беднейших стран. Говорил об этом тоже на форуме. Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновым с Украины. Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, украина, евросоюз, россия, оон
Экономика, Владимир Путин, Украина, Евросоюз, Россия, ООН
Поставки зерна с Украины подвергают сомнению, рассказал Путин
Путин: некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по зерновой сделке