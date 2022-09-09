https://ria.ru/20220909/zerno-1815620854.html

В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки

В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки

Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на мировые рынки фактически не исполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:38

2022-09-09T12:38

2022-09-09T14:32

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на мировые рынки фактически не исполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей Соединенных Штатов Америки, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на удобрения никакие санкции не распространяются. Де-юре это действительно так. Но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднен и весьма ограничен", — пояснил он.По словам чиновника, такая ситуация сложилась из-за того, что торговые суда не могут заходить в порты: их не страхуют, не принимают и не обслуживают.Во время заключения договоренностей о вывозе зерна из украинских портов и создании механизма, который помог бы запустить этот процесс, было понимание, что он увязан с другим процессом — по разблокированию ситуации, связанной с выводом на международные рынки российской продукции, отметил Песков.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По состоянию на 3 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре.

https://ria.ru/20220909/sdelka-1815596403.html

https://ria.ru/20220907/zerno-1815264645.html

https://ria.ru/20220908/sdelka-1815475836.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, черное море, в мире, дмитрий песков, оон, украина, турция, василий небензя, дмитрий песков (спецпредставитель президента)