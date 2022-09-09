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В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки - РИА Новости, 09.09.2022
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В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки
В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки
Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на мировые рынки фактически не исполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:38
2022-09-09T14:32
россия
экономика
черное море
в мире
дмитрий песков
оон
украина
турция
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на мировые рынки фактически не исполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей Соединенных Штатов Америки, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на удобрения никакие санкции не распространяются. Де-юре это действительно так. Но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднен и весьма ограничен", — пояснил он.По словам чиновника, такая ситуация сложилась из-за того, что торговые суда не могут заходить в порты: их не страхуют, не принимают и не обслуживают.Во время заключения договоренностей о вывозе зерна из украинских портов и создании механизма, который помог бы запустить этот процесс, было понимание, что он увязан с другим процессом — по разблокированию ситуации, связанной с выводом на международные рынки российской продукции, отметил Песков.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.По состоянию на 3 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре.
https://ria.ru/20220909/sdelka-1815596403.html
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россия, экономика, черное море, в мире, дмитрий песков, оон, украина, турция, василий небензя, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, Экономика, Черное море, В мире, Дмитрий Песков, ООН, Украина, Турция, Василий Небензя, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
12:38 09.09.2022 (обновлено: 14:32 09.09.2022)
 
В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки

Песков: часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на рынки не исполняется

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на мировые рынки фактически не исполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей Соединенных Штатов Америки, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на удобрения никакие санкции не распространяются. Де-юре это действительно так. Но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднен и весьма ограничен", — пояснил он.
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По словам чиновника, такая ситуация сложилась из-за того, что торговые суда не могут заходить в порты: их не страхуют, не принимают и не обслуживают.
Во время заключения договоренностей о вывозе зерна из украинских портов и создании механизма, который помог бы запустить этот процесс, было понимание, что он увязан с другим процессом — по разблокированию ситуации, связанной с выводом на международные рынки российской продукции, отметил Песков.

"Одна черноморская сторона этой договоренности при непосредственном участии Российской Федерации и при весьма и весьма ценных посреднических усилиях Турецкой Республики — была решена. Вторая часть — не была решена. Это предмет для особого разговора", — заключил пресс-секретарь.

В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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По состоянию на 3 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре.
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РоссияЭкономикаЧерное мореВ миреДмитрий ПесковООНУкраинаТурцияВасилий НебензяДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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