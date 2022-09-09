Рейтинг@Mail.ru
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/zemletryasenie-1815643164.html
У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 09.09.2022
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0, сообщили РИА Новости в местном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:46
2022-09-09T13:46
происшествия
сахалин
охотское море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0, сообщили РИА Новости в местном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 9 сентября в 20.01 (12.01 мск). Эпицентр располагался в Охотском море в 96 километрах севернее села Москальво Охинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Она добавила, что подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители Охинского района.
https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html
сахалин
охотское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, охотское море, россия
Происшествия, Сахалин, Охотское море, Россия
13:46 09.09.2022
 
У побережья Сахалина произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0, сообщили РИА Новости в местном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 9 сентября в 20.01 (12.01 мск). Эпицентр располагался в Охотском море в 96 километрах севернее села Москальво Охинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Она добавила, что подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители Охинского района.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 12:32
У Курильских островов произошли четыре землетрясения
 
ПроисшествияСахалинОхотское мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала