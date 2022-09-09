https://ria.ru/20220909/zemletryasenie-1815643164.html
У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 09.09.2022
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0, сообщили РИА Новости в местном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:46
2022-09-09T13:46
2022-09-09T13:46
происшествия
сахалин
охотское море
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0, сообщили РИА Новости в местном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы 9 сентября в 20.01 (12.01 мск). Эпицентр располагался в Охотском море в 96 километрах севернее села Москальво Охинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Она добавила, что подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители Охинского района.
https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, охотское море, россия
Происшествия, Сахалин, Охотское море, Россия
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали у побережья Сахалина землетрясение магнитудой 5,0