https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815799393.html
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия - РИА Новости, 09.09.2022
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:17
2022-09-09T23:17
2022-09-09T23:17
владимир зеленский
алексей резников
сша
остин
техас
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия."Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции "Силы будущего", - сказал пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США.Отраслевое объединение проводит конференцию в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.По данным агентства Рейтер, на форуме также заявлено участие министра обороны Украины Алексея Резникова. Как ожидается, он вместе с Зеленским будет призывать к наращиванию военных поставок.
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владимир зеленский, алексей резников, сша, остин, техас
Владимир Зеленский, Алексей Резников, США, Остин, Техас
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Зеленский запланировал посещение форума производителей оружия в США "Сила будущего"