Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815799393.html
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия - РИА Новости, 09.09.2022
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:17
2022-09-09T23:17
владимир зеленский
алексей резников
сша
остин
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815721953_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4327420cb2aa89fa26370d5c50cf4a87.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия."Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции "Силы будущего", - сказал пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США.Отраслевое объединение проводит конференцию в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.По данным агентства Рейтер, на форуме также заявлено участие министра обороны Украины Алексея Резникова. Как ожидается, он вместе с Зеленским будет призывать к наращиванию военных поставок.
https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html
сша
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815721953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1f57cc3de34f84c0295e893897c89cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, алексей резников, сша, остин, техас
Владимир Зеленский, Алексей Резников, США, Остин, Техас
23:17 09.09.2022
 
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия

Зеленский запланировал посещение форума производителей оружия в США "Сила будущего"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия.
"Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции "Силы будущего", - сказал пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США.
Отраслевое объединение проводит конференцию в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.
По данным агентства Рейтер, на форуме также заявлено участие министра обороны Украины Алексея Резникова. Как ожидается, он вместе с Зеленским будет призывать к наращиванию военных поставок.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 19:34
США закрыли России доступ к импорту оружия, заявил Блинкен
 
Владимир ЗеленскийАлексей РезниковСШАОстинТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала