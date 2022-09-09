https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815799393.html

Зеленский выступит перед американскими производителями оружия

Зеленский выступит перед американскими производителями оружия - РИА Новости, 09.09.2022

Зеленский выступит перед американскими производителями оружия

Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:17

2022-09-09T23:17

2022-09-09T23:17

владимир зеленский

алексей резников

сша

остин

техас

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует на следующей неделе выступить на форуме американских производителей оружия, сообщили РИА Новости устроители мероприятия."Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции "Силы будущего", - сказал пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США.Отраслевое объединение проводит конференцию в следующую среду в американском городе Остине, штат Техас.По данным агентства Рейтер, на форуме также заявлено участие министра обороны Украины Алексея Резникова. Как ожидается, он вместе с Зеленским будет призывать к наращиванию военных поставок.

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815507730.html

сша

остин

техас

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владимир зеленский, алексей резников, сша, остин, техас