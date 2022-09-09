https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815746589.html

Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши

Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши - РИА Новости, 09.09.2022

Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши

Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:23

2022-09-09T18:23

2022-09-09T18:23

в мире

эгилс левитс

киев

матеуш моравецкий

владимир зеленский

польша

латвия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким."Рад видеть наших друзей - президента Латвии Эгилса Левитса и премьера Польши Матеуша Моравецкого - на Украине. Латвия и Польша, как и народы этих стран - стабильные партнеры нашего государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Как сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, визит Моравецкого в Киев, как и прошлые частые визиты польских руководителей на Украину, всегда являются "политическим сигналом Кремлю, и этот сигнал сегодня тоже будет послан".

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815741032.html

киев

польша

латвия

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в мире, эгилс левитс, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, польша, латвия