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Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши - РИА Новости, 09.09.2022
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Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши
Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши - РИА Новости, 09.09.2022
Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши
Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:23
2022-09-09T18:23
в мире
эгилс левитс
киев
матеуш моравецкий
владимир зеленский
польша
латвия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким."Рад видеть наших друзей - президента Латвии Эгилса Левитса и премьера Польши Матеуша Моравецкого - на Украине. Латвия и Польша, как и народы этих стран - стабильные партнеры нашего государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Как сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, визит Моравецкого в Киев, как и прошлые частые визиты польских руководителей на Украину, всегда являются "политическим сигналом Кремлю, и этот сигнал сегодня тоже будет послан".
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киев
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в мире, эгилс левитс, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, польша, латвия
В мире, Эгилс Левитс, Киев, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Польша, Латвия
18:23 09.09.2022
 
Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши

Зеленский встретился в Киеве с президентом Латвии Левитсом и премьером Польши Моравецким

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким.
"Рад видеть наших друзей - президента Латвии Эгилса Левитса и премьера Польши Матеуша Моравецкого - на Украине. Латвия и Польша, как и народы этих стран - стабильные партнеры нашего государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Как сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, визит Моравецкого в Киев, как и прошлые частые визиты польских руководителей на Украину, всегда являются "политическим сигналом Кремлю, и этот сигнал сегодня тоже будет послан".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В миреЭгилс ЛевитсКиевМатеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийПольшаЛатвия
 
 
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