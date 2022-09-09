https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815626079.html
В Запорожской области артиллерия накрыла десант ВСУ из 15 катеров
В Запорожской области артиллерия накрыла десант ВСУ из 15 катеров - РИА Новости, 09.09.2022
В Запорожской области артиллерия накрыла десант ВСУ из 15 катеров
Украинский десант во время неудачной попытки высадки в Запорожской области использовал 15 катеров, но был накрыт артиллерией в месте высадки, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:55
2022-09-09T12:55
2022-09-09T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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днепр (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Украинский десант во время неудачной попытки высадки в Запорожской области использовал 15 катеров, но был накрыт артиллерией в месте высадки, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинский десант предпринял очередную неудачную попытку высадки через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака отражена, сообщили ранее власти Запорожской области."Сегодня около часа ночи ССО ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815428614.html
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12:55 09.09.2022 (обновлено: 14:13 09.09.2022)
В Запорожской области артиллерия накрыла десант ВСУ из 15 катеров
Член ВГА Рогов: в Запорожской области артиллерия накрыла десант ВСУ из 15 катеров