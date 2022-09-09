https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815586046.html

В Запорожской области возникли перебои со связью

В Запорожской области возникли перебои со связью - РИА Новости, 09.09.2022

В Запорожской области возникли перебои со связью

Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:31

2022-09-09T10:31

2022-09-09T10:31

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/zaes-1815341169.html

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

владимир рогов, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр