https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815586046.html
В Запорожской области возникли перебои со связью
В Запорожской области возникли перебои со связью - РИА Новости, 09.09.2022
В Запорожской области возникли перебои со связью
Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:31
2022-09-09T10:31
2022-09-09T10:31
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808131568_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9183a394bdf63c7eea93d9f061182bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/zaes-1815341169.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808131568_0:115:2577:2048_1920x0_80_0_0_395f75b5f77e4cb93b6b7c03c4f21be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области возникли перебои со связью
Запорожская ВГА объявила о возникших в регионе перебоях со связью