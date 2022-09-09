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В Запорожской области возникли перебои со связью - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815586046.html
В Запорожской области возникли перебои со связью
В Запорожской области возникли перебои со связью - РИА Новости, 09.09.2022
В Запорожской области возникли перебои со связью
Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:31
2022-09-09T10:31
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:31 09.09.2022
 
В Запорожской области возникли перебои со связью

Запорожская ВГА объявила о возникших в регионе перебоях со связью

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПрохожие на площади Победы в Мелитополе
Прохожие на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Прохожие на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Перебои со связью возникли в Запорожской области, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 11:14
В Запорожской области не исключили консервации ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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