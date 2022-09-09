https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815558957.html

В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России

В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России - РИА Новости, 09.09.2022

В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России

В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T05:26

2022-09-09T05:26

2022-09-09T05:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

россия

запорожье

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.При этом он отметил, что горожане боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России.Горожанам, публично признавшимся в своих симпатиях к России, грозит физическая расправа, подчеркнул представитель властей региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html

россия

запорожье

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, россия, запорожье, украина, запорожская область