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В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815558957.html
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России - РИА Новости, 09.09.2022
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России
В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T05:26
2022-09-09T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
запорожье
украина
запорожская область
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.При этом он отметил, что горожане боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России.Горожанам, публично признавшимся в своих симпатиях к России, грозит физическая расправа, подчеркнул представитель властей региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, владимир рогов, россия, запорожье, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Запорожье, Украина, Запорожская область
05:26 09.09.2022 (обновлено: 05:27 09.09.2022)
 
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России

Член ГСА Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав России

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
При этом он отметил, что горожане боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России.
"Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом", — сказал Рогов.
Горожанам, публично признавшимся в своих симпатиях к России, грозит физическая расправа, подчеркнул представитель властей региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРоссияЗапорожьеУкраинаЗапорожская область
 
 
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