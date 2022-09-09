https://ria.ru/20220909/zaporozhe-1815558957.html
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России - РИА Новости, 09.09.2022
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России
В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T05:26
2022-09-09T05:26
2022-09-09T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
запорожье
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.При этом он отметил, что горожане боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России.Горожанам, публично признавшимся в своих симпатиях к России, грозит физическая расправа, подчеркнул представитель властей региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html
россия
запорожье
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, россия, запорожье, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Запорожье, Украина, Запорожская область
05:26 09.09.2022 (обновлено: 05:27 09.09.2022)
В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России
Член ГСА Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав России