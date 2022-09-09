https://ria.ru/20220909/zaes-1815773364.html

Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН

Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН - РИА Новости, 09.09.2022

Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН

Для принятия решения о прекращении огня на Запорожской АЭС и в ее окрестностях не требуется резолюция СБ ООН, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:08

2022-09-09T20:08

2022-09-09T20:08

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

энергодар

украина

днепр (город)

запорожская аэс

совет безопасности оон

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ООН, 9 сен – РИА Новости. Для принятия решения о прекращении огня на Запорожской АЭС и в ее окрестностях не требуется резолюция СБ ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик."Генсек призывает к прекращению боевых действий на станции (ЗАЭС – ред.) и в окружающих зонах. И призывает российские и украинские силы пообещать не вести военных действий. Мы не считаем, что для этого требуется резолюция Совета безопасности. Это требует действий со стороны Украины и России", – сказал Дюжаррик.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220909/zaes-1815727017.html

энергодар

украина

днепр (город)

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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, энергодар, украина, днепр (город), запорожская аэс, совет безопасности оон