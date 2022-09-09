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Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН
Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН - РИА Новости, 09.09.2022
Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН
Для принятия решения о прекращении огня на Запорожской АЭС и в ее окрестностях не требуется резолюция СБ ООН, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:08
2022-09-09T20:08
2022-09-09T20:08
в мире
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
энергодар
украина
днепр (город)
запорожская аэс
совет безопасности оон
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Для принятия решения о прекращении огня на Запорожской АЭС и в ее окрестностях не требуется резолюция СБ ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик."Генсек призывает к прекращению боевых действий на станции (ЗАЭС – ред.) и в окружающих зонах. И призывает российские и украинские силы пообещать не вести военных действий. Мы не считаем, что для этого требуется резолюция Совета безопасности. Это требует действий со стороны Украины и России", – сказал Дюжаррик.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, энергодар, украина, днепр (город), запорожская аэс, совет безопасности оон
В мире, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Энергодар, Украина, Днепр (город), Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН
Для прекращения огня на ЗАЭС не нужна резолюция Свобеза, заявили в ООН
Офис Гутерреша: для прекращения огня на Запорожскрй АЭС не требуется резолюция СБ ООН