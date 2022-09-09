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Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.09.2022
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Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС
Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.09.2022
Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС
Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:45
2022-09-09T14:53
в мире
магатэ
запорожская аэс
оон
рафаэль гросси
василий небензя
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему ранее призвал глава организации Рафаэль Гросси, передают западные агентства со ссылкой на попавший в их распоряжение документ.Проект резолюции, подготовленный Польшей и Канадой, "подчеркивает призыв главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси к созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС".Кроме того, как передает агентство Рейтер, в тексте говорится, что совет управляющих МАГАТЭ осуждает "насильственные действия" РФ, предпринимаемые против ядерных объектов на Украине. Уточняется, что речь идет в том числе о "присутствии российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
https://ria.ru/20220907/magate-1815253093.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, оон, рафаэль гросси, василий небензя, россия, польша, канада
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Рафаэль Гросси, Василий Небензя, Россия, Польша, Канада
14:45 09.09.2022 (обновлено: 14:53 09.09.2022)
 
Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС

Проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему ранее призвал глава организации Рафаэль Гросси, передают западные агентства со ссылкой на попавший в их распоряжение документ.
Проект резолюции, подготовленный Польшей и Канадой, "подчеркивает призыв главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси к созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС".
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Кроме того, как передает агентство Рейтер, в тексте говорится, что совет управляющих МАГАТЭ осуждает "насильственные действия" РФ, предпринимаемые против ядерных объектов на Украине. Уточняется, что речь идет в том числе о "присутствии российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСООНРафаэль ГроссиВасилий НебензяРоссияПольшаКанада
 
 
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