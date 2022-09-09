https://ria.ru/20220909/zaes-1815664004.html

Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС

Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 09.09.2022

Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает к защитной зоне вокруг ЗАЭС

Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:45

2022-09-09T14:45

2022-09-09T14:53

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василий небензя

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему ранее призвал глава организации Рафаэль Гросси, передают западные агентства со ссылкой на попавший в их распоряжение документ.Проект резолюции, подготовленный Польшей и Канадой, "подчеркивает призыв главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси к созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС".Кроме того, как передает агентство Рейтер, в тексте говорится, что совет управляющих МАГАТЭ осуждает "насильственные действия" РФ, предпринимаемые против ядерных объектов на Украине. Уточняется, что речь идет в том числе о "присутствии российских войск и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

https://ria.ru/20220907/magate-1815253093.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, оон, рафаэль гросси, василий небензя, россия, польша, канада