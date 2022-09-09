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Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:46
2022-09-09T11:46
специальная военная операция на украине
андрей руденко
россия
магатэ
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", - заявил Руденко журналистам.
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андрей руденко, россия, магатэ, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Андрей Руденко, Россия, МАГАТЭ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:46 09.09.2022
 
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: нужно время, чтобы отреагировать на предложения МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", - заявил Руденко журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей РуденкоРоссияМАГАТЭВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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