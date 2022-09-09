https://ria.ru/20220909/zaes-1815606072.html
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:46
2022-09-09T11:46
2022-09-09T11:46
специальная военная операция на украине
андрей руденко
россия
магатэ
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", - заявил Руденко журналистам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: нужно время, чтобы отреагировать на предложения МАГАТЭ по ЗАЭС