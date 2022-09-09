https://ria.ru/20220909/zaes-1815606072.html

Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД

Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022

Россия изучает предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в МИД

Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:46

2022-09-09T11:46

2022-09-09T11:46

специальная военная операция на украине

андрей руденко

россия

магатэ

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

запорожская область

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", - заявил Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220908/zaes-1815489792.html

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Кирилл Волков

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