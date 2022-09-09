https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html
Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными
Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными - РИА Новости, 09.09.2022
Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными
ФСБ задержала жителя Симферополя, который распространял в Telegram угрозы расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:28
2022-09-09T10:28
2022-09-09T11:43
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Симферополя, который распространял в Telegram угрозы расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.Как выяснила спецслужба, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, "содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины"."В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в релизе.
https://ria.ru/20220904/referendum-1814335187.html
россия
украина
симферополь
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным
ФСБ задержала в Крыму жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным, участвующим в спецоперации.
Свои комментарии мужчина оставлял в групповом Telegram-чате.
Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
2022-09-09T10:28
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Симферополь, Республика Крым, Происшествия
10:28 09.09.2022 (обновлено: 11:43 09.09.2022)
Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными
ФСБ задержала симферопольца, распространявшего угрозы расправы над российскими военными