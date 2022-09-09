https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html

Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными

Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными - РИА Новости, 09.09.2022

Симферопольца задержали за угрозы расправы над российскими военными

ФСБ задержала жителя Симферополя, который распространял в Telegram угрозы расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:28

2022-09-09T10:28

2022-09-09T11:43

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Симферополя, который распространял в Telegram угрозы расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.Как выяснила спецслужба, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, "содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины"."В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в релизе.

https://ria.ru/20220904/referendum-1814335187.html

россия

украина

симферополь

республика крым

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным ФСБ задержала в Крыму жителя Симферополя, который угрожал расправой российским военным, участвующим в спецоперации. Свои комментарии мужчина оставлял в групповом Telegram-чате. Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. 2022-09-09T10:28 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, происшествия