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В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:11
2022-09-09T18:11
2022-09-09T18:21
россия
юнеско
подрыв автомобиля дарьи дугиной
в мире
дарья дугина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии в ее отношении, заявили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы российской стороны, как публично, так и по дипломатическим каналам, к руководству секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Дугиной, этого так и не произошло."Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности... Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата Организации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юнеско, подрыв автомобиля дарьи дугиной, в мире, дарья дугина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ЮНЕСКО, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, В мире, Дарья Дугина, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:11 09.09.2022 (обновлено: 18:21 09.09.2022)
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
МИД пообещал принять к сведению "аморальное бездействие" ЮНЕСКО после убийства Дугиной
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии в ее отношении, заявили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы российской стороны, как публично, так и по дипломатическим каналам, к руководству секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Дугиной, этого так и не произошло.
"Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности... Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата Организации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины
Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ
, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию
через Псковскую область
.