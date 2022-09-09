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В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022
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В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной
Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:11
2022-09-09T18:21
россия
юнеско
подрыв автомобиля дарьи дугиной
в мире
дарья дугина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии в ее отношении, заявили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы российской стороны, как публично, так и по дипломатическим каналам, к руководству секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Дугиной, этого так и не произошло."Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности... Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата Организации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия, юнеско, подрыв автомобиля дарьи дугиной, в мире, дарья дугина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, ЮНЕСКО, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, В мире, Дарья Дугина, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:11 09.09.2022 (обновлено: 18:21 09.09.2022)
 
В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной

МИД пообещал принять к сведению "аморальное бездействие" ЮНЕСКО после убийства Дугиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии в ее отношении, заявили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы российской стороны, как публично, так и по дипломатическим каналам, к руководству секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Дугиной, этого так и не произошло.
"Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности... Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата Организации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:00
Соседи рассказали о семье предполагаемого сообщника убийцы Дугиной
 
РоссияЮНЕСКОПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойВ миреДарья ДугинаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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