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В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной

В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД пообещали учесть бездействие ЮНЕСКО после убийства Дугиной

Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:11

2022-09-09T18:11

2022-09-09T18:21

россия

юнеско

подрыв автомобиля дарьи дугиной

в мире

дарья дугина

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва рассматривает отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как нарушение принципа равноудаленности, бездействие организации будет учтено при выстраивании дальнейшей линии в ее отношении, заявили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные призывы российской стороны, как публично, так и по дипломатическим каналам, к руководству секретариата ЮНЕСКО осудить убийство Дугиной, этого так и не произошло."Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности... Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата Организации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812888656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, юнеско, подрыв автомобиля дарьи дугиной, в мире, дарья дугина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)