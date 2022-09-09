https://ria.ru/20220909/vystavka-1815606598.html

Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города

Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022

Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города

Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня образования столицы, открылась в парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:48

2022-09-09T11:48

2022-09-09T11:48

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня образования столицы, открылась в парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.Экспозицию, подготовленную в рамках проекта "Открой#Моспром", можно посетить до 30 сентября."В этом году Москве исполняется 875 лет. Накануне празднования юбилея в рамках проекта "Открой#Моспром" мы решили организовать в парке Красная Пресня тематическую фотовыставку "Москва будущего глазами художников". Гости и жители столицы смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.На фотовыставке посетители увидят рекламные открытки с изображением "Москвы будущего", выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой "Товарищества Эйнем", которая сейчас называется "Красный Октябрь". На них художники начала ХХ века изобразили жизнь столицы через много лет.Кроме этого, участникам покажут работы современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем. В своих работах художник использовал новые техники в графике.

https://ria.ru/20220825/moskva-1812023214.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский