Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815606598.html
Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города
Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города - РИА Новости, 09.09.2022
Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города
Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня образования столицы, открылась в парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:48
2022-09-09T11:48
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815604755_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_281584750515272ce90515da5629a0fd.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня образования столицы, открылась в парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.Экспозицию, подготовленную в рамках проекта "Открой#Моспром", можно посетить до 30 сентября."В этом году Москве исполняется 875 лет. Накануне празднования юбилея в рамках проекта "Открой#Моспром" мы решили организовать в парке Красная Пресня тематическую фотовыставку "Москва будущего глазами художников". Гости и жители столицы смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.На фотовыставке посетители увидят рекламные открытки с изображением "Москвы будущего", выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой "Товарищества Эйнем", которая сейчас называется "Красный Октябрь". На них художники начала ХХ века изобразили жизнь столицы через много лет.Кроме этого, участникам покажут работы современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем. В своих работах художник использовал новые техники в графике.
https://ria.ru/20220825/moskva-1812023214.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815604755_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_9a5f028fb587b17d6be784ce2455eab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
11:48 09.09.2022
 

Выставка "Москва будущего глазами художников" открылась ко Дню города

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ парке "Красная Пресня" открылась выставка ко Дню города "Москва будущего глазами художников"
В парке Красная Пресня открылась выставка ко Дню города Москва будущего глазами художников - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В парке "Красная Пресня" открылась выставка ко Дню города "Москва будущего глазами художников"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Фотовыставка "Москва будущего глазами художников", посвященная 875-летию со дня образования столицы, открылась в парке Красная Пресня, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Экспозицию, подготовленную в рамках проекта "Открой#Моспром", можно посетить до 30 сентября.
Моспром вдохновляет собрал более 6 тысяч зрителей - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 11:24Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Моспром вдохновляет" собрал более шести тысяч зрителей
"В этом году Москве исполняется 875 лет. Накануне празднования юбилея в рамках проекта "Открой#Моспром" мы решили организовать в парке Красная Пресня тематическую фотовыставку "Москва будущего глазами художников". Гости и жители столицы смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
На фотовыставке посетители увидят рекламные открытки с изображением "Москвы будущего", выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой "Товарищества Эйнем", которая сейчас называется "Красный Октябрь". На них художники начала ХХ века изобразили жизнь столицы через много лет.
Кроме этого, участникам покажут работы современного художника Дмитрия Лигая. Он создал открытки, изображающие его представления о тех изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем. В своих работах художник использовал новые техники в графике.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала