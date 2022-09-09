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В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента - РИА Новости, 09.09.2022
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В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента
В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента - РИА Новости, 09.09.2022
В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента
Самая высокая явка в первый день голосования на выборах высших должностных лиц субъектов России на 15:00 по московскому времени в Тамбовской области составила... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:02
2022-09-09T19:17
политика
россия
тамбовская область
ярославская область
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самая высокая явка в первый день голосования на выборах высших должностных лиц субъектов России на 15:00 по московскому времени в Тамбовской области составила 14,8%, самая низкая явка в Ярославской области - 4,17%, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.Согласно сообщению ЦИК, явка на выборах губернаторов в Республике Карелия составила 6,4%, в Удмуртии – 8,39%, во Владимирской области - 6,68%, Калининградской - 4,68%, Новгородской - 7,07%, Рязанской - 11,07%, Саратовской - 11,55%, Тамбовской - 14,8% и в Ярославской - 4,17%.Также явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 8,39% в Удмуртии, 9,6% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 12,79%, Саратовской - 11,55%, и Сахалинской - 13,06%, следует из сообщения.По выборам депутатов административных центров субъектов явка составила 17,39% в Черкесске, 13,04% в Кызыле, 2,33% в Барнауле, в Курске - 2,2%, Пскове - 2,59%, и 1,08% в Ярославле, также сообщил ЦИК.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815729336.html
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политика, россия, тамбовская область, ярославская область, единый день голосования — 2022
Политика, Россия, Тамбовская область, Ярославская область, Единый день голосования — 2022
19:02 09.09.2022 (обновлено: 19:17 09.09.2022)
 
В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента

ЦИК зафиксировал в Тамбовской области самую высокую явку к 15:00 — 14,8 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самая высокая явка в первый день голосования на выборах высших должностных лиц субъектов России на 15:00 по московскому времени в Тамбовской области составила 14,8%, самая низкая явка в Ярославской области - 4,17%, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.
Согласно сообщению ЦИК, явка на выборах губернаторов в Республике Карелия составила 6,4%, в Удмуртии – 8,39%, во Владимирской области - 6,68%, Калининградской - 4,68%, Новгородской - 7,07%, Рязанской - 11,07%, Саратовской - 11,55%, Тамбовской - 14,8% и в Ярославской - 4,17%.
Переносные урны для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
17:39
В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 6,30 процента
Также явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 8,39% в Удмуртии, 9,6% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 12,79%, Саратовской - 11,55%, и Сахалинской - 13,06%, следует из сообщения.
По выборам депутатов административных центров субъектов явка составила 17,39% в Черкесске, 13,04% в Кызыле, 2,33% в Барнауле, в Курске - 2,2%, Пскове - 2,59%, и 1,08% в Ярославле, также сообщил ЦИК.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
17:43
Первый день выборов в России прошел спокойно, заявили эксперты
 
ПолитикаРоссияТамбовская областьЯрославская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
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