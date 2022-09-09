https://ria.ru/20220909/vybory-1815757750.html

В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента

В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Тамбовской области явка на выборах глав регионов составила 14,8 процента

Самая высокая явка в первый день голосования на выборах высших должностных лиц субъектов России на 15:00 по московскому времени в Тамбовской области составила... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:02

2022-09-09T19:02

2022-09-09T19:17

политика

россия

тамбовская область

ярославская область

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самая высокая явка в первый день голосования на выборах высших должностных лиц субъектов России на 15:00 по московскому времени в Тамбовской области составила 14,8%, самая низкая явка в Ярославской области - 4,17%, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.Согласно сообщению ЦИК, явка на выборах губернаторов в Республике Карелия составила 6,4%, в Удмуртии – 8,39%, во Владимирской области - 6,68%, Калининградской - 4,68%, Новгородской - 7,07%, Рязанской - 11,07%, Саратовской - 11,55%, Тамбовской - 14,8% и в Ярославской - 4,17%.Также явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 8,39% в Удмуртии, 9,6% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 12,79%, Саратовской - 11,55%, и Сахалинской - 13,06%, следует из сообщения.По выборам депутатов административных центров субъектов явка составила 17,39% в Черкесске, 13,04% в Кызыле, 2,33% в Барнауле, в Курске - 2,2%, Пскове - 2,59%, и 1,08% в Ярославле, также сообщил ЦИК.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815729336.html

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политика, россия, тамбовская область, ярославская область, единый день голосования — 2022