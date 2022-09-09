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Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области
Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области - РИА Новости, 09.09.2022
Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области
Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что участие в голосовании – не только право гражданина, но и обязанность, а своим участием в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:32
2022-09-09T10:32
2022-09-09T14:52
тамбовская область
максим егоров
тамбов
политика
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ТАМБОВ, 9 сен – РИА новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что участие в голосовании – не только право гражданина, но и обязанность, а своим участием в голосовании необходимо подавать детям пример гражданского поведения.В Тамбовской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. Егоров вместе с женой и сыном-первоклассником одним из первых пришел на избирательный участок. Помимо него – кандидата от "Единой России" - в выборах принимают участие Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России"."Участие в голосовании – не только наше право. Я считаю это обязанностью каждого гражданина. Ведь когда мы голосуем, то берём на себя ответственность за будущее нашей Тамбовской земли. Я призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать за наше с вами общее будущее", - сказал Егоров.Он также отметил, что считает необходимым подавать детям пример гражданского поведения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим егоров, тамбов, политика
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов, Политика
ТАМБОВ, 9 сен – РИА новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что участие в голосовании – не только право гражданина, но и обязанность, а своим участием в голосовании необходимо подавать детям пример гражданского поведения.
В Тамбовской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. Егоров вместе с женой и сыном-первоклассником одним из первых пришел на избирательный участок. Помимо него – кандидата от "Единой России" - в выборах принимают участие Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов
от ЛДПР, Павел Плотников
от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".
"Участие в голосовании – не только наше право. Я считаю это обязанностью каждого гражданина. Ведь когда мы голосуем, то берём на себя ответственность за будущее нашей Тамбовской земли. Я призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать за наше с вами общее будущее", - сказал Егоров.
Он также отметил, что считает необходимым подавать детям пример гражданского поведения.
"Ребята должны знать, в каком обществе мы живем, какие в нем приняты правила. Убеждён, что настоящего гражданина и патриота можно воспитать только одним способом: личным примером. Поэтому, уверен, всем родителям стоило бы взять своих детей на избирательные участки", - сказал Егоров, объяснив свое решение взять сына на избирательный участок.