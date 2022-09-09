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Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области

Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области - РИА Новости, 09.09.2022

Максим Егоров проголосовал на досрочных выборах главы Тамбовской области

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что участие в голосовании – не только право гражданина, но и обязанность, а своим участием в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:32

2022-09-09T10:32

2022-09-09T14:52

тамбовская область

максим егоров

тамбов

политика

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ТАМБОВ, 9 сен – РИА новости. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров заявил, что участие в голосовании – не только право гражданина, но и обязанность, а своим участием в голосовании необходимо подавать детям пример гражданского поведения.В Тамбовской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. Егоров вместе с женой и сыном-первоклассником одним из первых пришел на избирательный участок. Помимо него – кандидата от "Единой России" - в выборах принимают участие Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России"."Участие в голосовании – не только наше право. Я считаю это обязанностью каждого гражданина. Ведь когда мы голосуем, то берём на себя ответственность за будущее нашей Тамбовской земли. Я призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать за наше с вами общее будущее", - сказал Егоров.Он также отметил, что считает необходимым подавать детям пример гражданского поведения.

https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html

тамбов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбов, политика