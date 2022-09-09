https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html

Россия создаст с Угандой межправительственную комиссию по ВТС

Россия создаст с Угандой межправительственную комиссию по ВТС - РИА Новости, 09.09.2022

Россия создаст с Угандой межправительственную комиссию по ВТС

Россия и Уганда договорились создать российско-угандийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), следует из опубликованного РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:44

2022-09-09T13:44

2022-09-09T13:44

уганда

россия

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Уганда договорились создать российско-угандийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), следует из опубликованного в пятницу на портале правовой информации Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение двух стран о ВТС от 18 ноября 2003 года."В целях обеспечения реализации настоящего соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества стороны создают российско-угандийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству, составы национальных частей которой определяются каждой из сторон", - говорится в документе.Порядок работы комиссии определяется председателями ее национальных частей.Протоколом уточняются также уполномоченные органы, ответственные за реализацию межправительственного соглашения двух стран о ВТС от 2003 года. С Российской стороны отвечает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, с угандийской – Министерство обороны и по делам ветеранов Уганды.Протокол вступает в силу с даты подписания 15 августа 2022 года. Протокол подписан в Москве.В конце июля в ходе деловой поездки в страны Африки министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в том числе с президентом Уганды Йовери Мусевени.Ранее в интервью РИА Новости Мусевени сообщал, что Уганда закупает российское оборудование еще с 1962 года. Россия поставляет в Уганду истребители, в частности, в 2012 году Уганда приобрела шесть истребителей Су-30МК2 на 740 миллионов долларов.Российская техника повышает обороноспособность угандийской армии, которая реагирует на вызовы в плане безопасности, исходящие из нестабильных стран региона, например, из ДРК, отмечал президент.

https://ria.ru/20220822/proekty-1811438792.html

https://ria.ru/20220824/zerno-1811966728.html

https://ria.ru/20220827/angola-1812481985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

уганда, россия, в мире