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На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны - РИА Новости, 09.09.2022
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На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны - РИА Новости, 09.09.2022
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:19
2022-09-09T18:19
россия
вооруженные силы рф
восток (учения)
безопасность
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений."За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации и наблюдатели из 31 страны", - сказал Фомин.Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров.В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
https://ria.ru/20220909/ucheniya-1815731871.html
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россия, вооруженные силы рф, восток (учения), безопасность, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы РФ, Восток (учения), Безопасность, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:19 09.09.2022
 
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны

На стратегических учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений.
"За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации и наблюдатели из 31 страны", - сказал Фомин.
Стратегические командно-штабные учения Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 17:47
ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"
Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров.
В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
Путин наблюдает за учениями Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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РоссияВооруженные силы РФВосток (учения)БезопасностьАлександр ФоминМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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