https://ria.ru/20220909/vostok-2022-1815745601.html
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны - РИА Новости, 09.09.2022
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:19
2022-09-09T18:19
2022-09-09T18:19
россия
вооруженные силы рф
восток (учения)
безопасность
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений."За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации и наблюдатели из 31 страны", - сказал Фомин.Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров.В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
https://ria.ru/20220909/ucheniya-1815731871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, восток (учения), безопасность, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы РФ, Восток (учения), Безопасность, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
На стратегических учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений.
"За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации и наблюдатели из 31 страны", - сказал Фомин.
Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ
с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей
.
В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ
, ШОС
и государств-партнеров.
В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.