Рейтинг@Mail.ru
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/vosstanovlenie-1815659747.html
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов
Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:31
2022-09-09T15:59
украина
всемирный банк
экономика
цены на нефть
киев
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе."Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году", - указано в докладе.Отмечается, что на 1 июня непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.По подсчетам Киева, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, указано в отчете.
https://ria.ru/20220908/pomosch-1815511313.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, всемирный банк, экономика, цены на нефть, киев, еврокомиссия
Украина, Всемирный банк, Экономика, Цены на нефть, Киев, Еврокомиссия
14:31 09.09.2022 (обновлено: 15:59 09.09.2022)
 
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов

ЕК и Всемирный банк оценили затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе.
"Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году", - указано в докладе.
Отмечается, что на 1 июня непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.
По подсчетам Киева, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, указано в отчете.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 19:47
Байден поручил Блинкену выделить военную помощь Украине
 
УкраинаВсемирный банкЭкономикаЦены на нефтьКиевЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала