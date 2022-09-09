https://ria.ru/20220909/vosstanovlenie-1815659747.html
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.09.2022
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов
Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:31
2022-09-09T14:31
2022-09-09T15:59
украина
всемирный банк
экономика
цены на нефть
киев
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе."Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году", - указано в докладе.Отмечается, что на 1 июня непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.По подсчетам Киева, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, указано в отчете.
https://ria.ru/20220908/pomosch-1815511313.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всемирный банк, экономика, цены на нефть, киев, еврокомиссия
Украина, Всемирный банк, Экономика, Цены на нефть, Киев, Еврокомиссия
14:31 09.09.2022 (обновлено: 15:59 09.09.2022)
ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов
ЕК и Всемирный банк оценили затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов