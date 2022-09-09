https://ria.ru/20220909/vosstanovlenie-1815659747.html

ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов

ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.09.2022

ЕК оценила затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов

Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:31

2022-09-09T14:31

2022-09-09T15:59

украина

всемирный банк

экономика

цены на нефть

киев

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают текущие затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов, говорится в совместном докладе."Потребности в восстановлении... на 1 июня оцениваются в около 349 миллиардов долларов, что составляет более, чем 1,6 ВВП Украины в 2021 году", - указано в докладе.Отмечается, что на 1 июня непосредственный урон оценивается в 97 миллиардов долларов.По подсчетам Киева, ЕК и ВБ, уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование, указано в отчете.

https://ria.ru/20220908/pomosch-1815511313.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, всемирный банк, экономика, цены на нефть, киев, еврокомиссия