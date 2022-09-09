https://ria.ru/20220909/vizy-1815655788.html

В МИД прокомментировали возможное введение виз для украинцев

В МИД прокомментировали возможное введение виз для украинцев - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД прокомментировали возможное введение виз для украинцев

Москва прорабатывает реакцию на введение Киевом визового режима для россиян, но действовать зеркально при принятии решения не намерена, заявила официальный... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:20

2022-09-09T14:20

2022-09-09T14:40

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва прорабатывает реакцию на введение Киевом визового режима для россиян, но действовать зеркально при принятии решения не намерена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.Захарова отметила, что Киев, денонсируя межправсоглашение о безвизовых поездках граждан двух стран, сознательно преследовал цель нанести максимальный ущерб контактам между жителями Украины и РФ, разорвать сохраняющиеся родственные и дружеские связи."Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально. Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в т.ч. беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства."Ранее мы уже неоднократно комментировали ситуацию относительно визового режима в отношениях с Украиной. В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", - подчеркнула Захарова.Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, когда истекает срок визового межправсоглашения России и Украины.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815662269.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, москва, киев, в мире