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В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения российским дипломатам - РИА Новости, 09.09.2022
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В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения российским дипломатам
В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения российским дипломатам - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения российским дипломатам
Ответные меры России на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий будут носить более зеркальный характер, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:38
2022-09-09T12:53
политика
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ответные меры России на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий будут носить более зеркальный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Россия на вводимые ограничения.Комментируя последние решения о визовых ограничениях для россиян, Песков отметил, что в отношении них так же будет действовать принцип не навредить интересам России."Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам", - сказал Песков.Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России. В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
https://ria.ru/20220909/vizy-1815584056.html
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политика, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:38 09.09.2022 (обновлено: 12:53 09.09.2022)
 
В Кремле рассказали об ответе на визовые ограничения российским дипломатам

Песков: Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ответные меры России на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий будут носить более зеркальный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Россия на вводимые ограничения.
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Комментируя последние решения о визовых ограничениях для россиян, Песков отметил, что в отношении них так же будет действовать принцип не навредить интересам России.
"Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам", - сказал Песков.
Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России. В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
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