https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html

ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин

ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022

ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин

Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:04

2022-09-09T16:04

2022-09-09T16:21

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", - сказал Путин в ходе совещания.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html

россия

русский (остров)

владивосток

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восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток