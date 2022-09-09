https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:04
2022-09-09T16:04
2022-09-09T16:21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
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русский (остров)
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владивосток
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", - сказал Путин в ходе совещания.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
16:04 09.09.2022 (обновлено: 16:21 09.09.2022)
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
Путин: на ВЭФ-2022 заключили много контрактов, форум прошел на высоком уровне