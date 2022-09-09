Рейтинг@Mail.ru
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2022
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин
Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:04
2022-09-09T16:21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза."Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", - сказал Путин в ходе совещания.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20220908/vef-2022-1815312535.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, владивосток
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
16:04 09.09.2022 (обновлено: 16:21 09.09.2022)
 
ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне, заявил Путин

Путин: на ВЭФ-2022 заключили много контрактов, форум прошел на высоком уровне

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
"Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", - сказал Путин в ходе совещания.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.
VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.
Девушки в форме стюардесс Аэрофлота и участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 10:00
Четвертый день ВЭФ-2022
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Владимир ПутинРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала